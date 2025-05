Kahjuks puudub valitsusel käsitlus, kuidas pidurdada hinnatõusu.​ Isamaa on oma tegevuskava pakkunud – valitsusele see ei sobinud.​ Selle asemel on valitsus esitanud parlamendile viimaste nädalate jooksul kulusid suurendava lisaeelarve ning seaduseelnõu, millega ajutistest maksutõusudest tehakse püsivad, kirjutab riigikogu liige Urmas Reinsalu (Isamaa)​.