Ajal, mil ühiskond seisab vastakuti aina suurema lõhestumisega, on ligipääsetavus ja kaasatus rohkem kui esteetilised detailid – need on väärtusvalikud. Need määravad, kelle hääl on kuulda, kelle kohalolu on nähtav ja kelle panust peetakse väärtuslikuks. Ligipääsetavus pole heategevus! Kaasatus pole sentiment! Need on alused, millele saab ehitada kestva ja ühtehoidva ühiskonna.