AK KIRJANDUSKOOL Nõmme kolmikute kaasaegsed seiklused

Marta Sillaots (1887–1969) ei ole autor, keda tänapäeva Eestis väga palju teataks. Veel vähem teatakse, et Sillaots on pseudonüüm, mille aluseks ema sünnitalu nimi Harjumaa põhjarannikul. Marta, kodanikunimega Reichenbach, sündis Rakkes, kuid kooli läks juba Tallinnas. Ta vaimustus esperanto keelest ja töötas nii õpetaja kui ajakirjanikuna, kirjutades veidi enam kui sajanditaguses Postimehes lastekasvatuse küsimustest.

Pühendumus sai püsivama väljundi raamatuga «Trips, Traps ja Trull» (1935), mis kõnetab lugejat ka ligi sajand hiljem. Ajastul, kus kokkupuutepunkte põlvkondade lugemuses on aina vähem, on see teos, mida võivad olla lugenud nii vanaema kui lapselaps, sageli ehk isegi ühiselt lustides. Selliseid raamatuid, mis korraga mitme põlvkonna silmad särama paneks, üha enam peale voolavas raamatuhulgas ju kuigi palju ei olegi.