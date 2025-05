Kevad-suvi on alati toonud kaasa teetööd. Tänavu saavad need olema varasemate aastatega võrreldes märksa väiksemas mahus. Uusi lõike ei rajata ega avata, transpordiamet tegeleb hoopis olemasoleva taristu elus hoidmisega.

Riik on lubanud Euroopa Liidule 2030. aastaks pealinnast Tartu ja Pärnu suunal välja ehitada korralikud teed. Lubaduse täitmiseks on jäänud viis aastat. Korraliku tee mõiste on mitmeti tõlgendatav, kas see tähendab 2+2 või 2+1 maantee tegemist, jääb selgusetuks.