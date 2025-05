TOOMAS PÄRTEL Miks ehituspoe teenindaja su eest tegelikult ära põgeneb?

Lähed ehituspoodi. Otsid tüüblit. Leiad 84 varianti. Küsid abi. Teenindaja kaob. Tuttav tunne? Siin-seal räägitakse, et kui apteegis või mobiilipoes saab alati professionaalset abi, siis keskmises ehituspoes võib kergesti hätta jääda. Riiulid on täis spetsiifilisi vidinaid ja kui sa pole elukutseline ehitaja, vaid tahad ise kodus midagi teha, siis on vaja selget ja asjalikku nõu. Ka ainult ühe pildi seina panekuks on valik nii kirju, et vale tüübel võib lõppeda koos teosega põrandal.

Reaalsus on karm – tahad nõu küsida, infolett on tühi. Otsid teenindajat, aga tuleb välja, et pole tema valdkond. Või juhtub ka seda, et teenindaja väldib pilku ja liigub kiirelt eest ära. Kahjuks on ehituspood tihti koht, kus inimestel on kõige rohkem abi vaja ja kus seda kõige vähem saab.