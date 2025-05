Kõigepealt on see õigluse asendamine jõukultusega. Putinit juhib ürgne inimlik võitjainstinkt. See on toksiline. See on lihtne: «Mul on õigus, sest ma olen tugev ja ma olen oma.» Kõik elurõõmud, kõik soovid ja ettekujutused õnnest on seotud võimu saavutamise ja agressiooni orgasmi tundega.