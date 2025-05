OTTO-KRISTJAN VANAJUUR Ohusireenide muret tekitav pool – millal said sõnumi?

Märkamata jäänud murekohaks osutus SMSide vaheline ajaline viide: 27 minutit, saabudes 11.02 ja 11.29. Kuigi esimene SMS jõudis kohale 15.03, pidin teist ootama 15.39ni, mis tähendas, et viide oli kasvanud 36 minuti pikkuseks. Vahepeal, 15.30, jõudis kohale ka teavitus pidevalt kirgi kütvast Eesti.ee mobiilirakendusest. Olin paar tundi enne kella 15 proovinud ka alla tõmmata «Ole valmis!» mobiilirakendust, kuid avastasin, et see on vähemalt Google'i rakenduste poes regioonilukustusega piiratud ning seega loobusin sellest.