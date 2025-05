President Trump kordas taas, et lähematel päevadel on oodata uudiseid sõjategevuse lõpetamise kohta Ukrainas. USA president on sarnaseid avaldusi teinud juba nii mitu korda, et ilmselt ei pöörata neile enam tõsiselt tähelepanu.

Venemaa jätkas massiivseid meediamanipulatsioone teemal, kes osaleb või ei osale Istanbuli läbirääkimistel. Kogu selle tegevuse eesmärk on näidata, et Venemaa ei ole mitte kellegi surve all läbirääkimiste küsimuses. Lõpuks allkirjastas Venemaa president Istanbuli delegatsiooni koosseisu. Delegatsiooni juhib presidendi abi Mendinski. Ülejäänud delegatsiooni liikmed on ministri asetäitja tasemel. Mendinski juhtis Venemaa delegatsiooni ka Istanbuli läbirääkimistel 2022. aastal ning Venemaa presidendi eesmärk on igal sammul rõhutada, et jätkatakse kõnelustega sellelt kohalt, kus need 2022. aastal katkesid.