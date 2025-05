JUHTKIRI Putini viimane võimalus

Hiljuti tegi Vene režiimi juht Vladimir Putin ettepaneku alustada Ukrainaga otsekõnelusi rahu saavutamiseks. Teatavasti katkesid Ukraina-Vene rahukõnelused 2022. aasta kevadel, mil paljastusid Vene sõjakuriteod Butšas.

Ehkki Venemaal on endiselt olemas Hiina toetus, tundub, nagu hakkaks Putin aru saama, et mitmed muu maailma osad ei ole Venemaa suhtes enam nii mõistvad kui varem. Nii näiteks kutsus seni pigem Vene-mõistjana tuntuks saanud Brasiilia president Lula Putinit üles Istanbuli sõitma.

Ent tähtsaim muutus suhtumises näib olevat aset leidnud USA administratsioonis. Nimelt kirjutas esmaspäevane Financial Times sellest, kuidas USA administratsioonis on hakatud vaikselt aru saama, et suurim takistus rahule pole Ukraina president Volodomõr Zelenskõi, vaid Vladimir Putin.

Kui meenutada veebruari lõpus Valge Maja ovaalkabinetis peetud sõnasõda ühelt poolt Zelenskõi ning teiselt poolt USA presidendi Donald Trumpi ja tema asetäitja J. D. Vance’i vahel, on see ikkagi suur muutus. Vahepeal on USA sõlminud Ukrainaga ka maavaraleppe, mis tähendab, et ameeriklased võtavad ukrainlasi tõsiste partneritena.

Eesti huvides on nüüd lääne pidev järeleandmatu surve Venemaale ja Moskvale mitte mingite järeleandmiste tegemine juba enne rahukõneluste algust.