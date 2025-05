ERAKONDADE VOX POPULI. Läti ei saa tõenäoliselt oma osa Rail Balticust 2030. aastaks valmis, kuid Eesti tahab oma osa ikkagi tähtajaks lõpetada. See tähendab Rail Balticut, millega saab sõita Tallinnast Läti piirini. Kas me peaksime oma osa siiski ära tegema ja riskima sellega, et raudtee Lätis ei valmigi?