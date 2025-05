Põhjendatud tulukus on vajalik selleks, et veesektorisse jätkuvalt investeerida, tagada joogivee kvaliteet ja toimepidevus ning katta investeeritud kapitaliga seotud kulud. Me kõik soovime, et puhas kraanivesi oleks kättesaadav ja reoveeteenus toimiks laitmatult ka aastate pärast, kirjutab Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht Raili Kärmas.