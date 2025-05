ENE-MARGIT TIIT Mida teha, et sündimus Eestis suureneks?

Negatiivne rekord?

Kõigepealt tahan vabandust paluda sportlastelt. Spordis on rekord saavutus, milleni on jõutud aastatepikkuse pühendumuse, suure töö ja ränga pingutuse hinnaga. Statistikas on hakatud rääkima rekorditest kui arvudest, mis on mingi protsessi lokaalsed maksimum- või miinimumpunktid. Need ei ole üldjuhul seotud saavutuste ega pingutustega. See väide käib ka kõigi rekordmadalate sündimusnäitajate kohta – need pole saavutused, sellepärast pole alust neid nimetada rekorditeks, ka mitte negatiivseteks. Rekorditeks on neid arve hakanud nimetama mitte statistikud, vaid pigem ajakirjanikud usus, et (paksu värviga maalitud) ehmatav pealkiri tagab sõnumi loetavuse.