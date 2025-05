Valmar Haava Minister Terras peab tegema ära need asjad – siis ehk pole tema ametiaeg tühi poliitiline tõmbetuul

Intervjuus Maa Elule räägib värske regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras poliitikule omaselt ladusalt maaelu tähtsusest ja sellega seotud väljakutsetest. Ta ei eita, et elu koondub linnadesse ja et inimesi ei saa maal elama sundida. Samas mõistab ta hästi, et Eesti-suguses väikeses ja hajusa asustusega riigis ei ole meil luksust lubada, et elu väljaspool Tallinna ja Tartut lihtsalt hääbub.

See, et minister on esimese ametikuuga jõudnud kõik maakonnad läbi sõita ja kohalikelt inimestelt tagasisidet koguda, on kindlasti tänuväärne. Aga need, kes on aastaid maal elanud või seda kaalunud, teavad, et pelgalt heast tahtest ja mõistmisest ei piisa. Ilusad sõnad maaelu olulisusest ei aita, kui inimene ei pääse maalt tööle, kui puudub kiire internet, kui liitumine elektriga maksab rohkem kui maja ise, ja kui pank keeldub laenu andmast põhjendusega, et turuhind piirkonnas on null.