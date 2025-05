Soome president Alexander Stubb pidas 31. märtsil Londoni Ärikoolis loengu, mille teemat ta iseloomustas mõistete «diferentseeritud integratsioon» ja «paindlik integratsioon» abil, mainides ühtlasi, et ta raamat «Võimukolmnurk: uue maailmakorra tasakaalustamine» on ilmumas ning et maailmajaotus on järgmine: «...meil on olemas globaalne lääs, globaalne ida ja globaalne lõuna».