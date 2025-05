RAINER SAKS Putin plahvatas ärritusest – «nad on lollpead»

Erisaadik Witkoff kordas sellega sisuliselt positsiooni, mida USA oli esitanud ka varem, kui nad üritasid ise aktiivselt läbirääkimisi vahendada. Raske on aru saada, mis on selle teate mõte, või kuidas see võiks aidata Ukraina ja Venemaa otseläbirääkimistele kaasa. Witkoff teavitas samuti, et USA president esitas nii Ukrainale kui Venemaale ultimatiivse nõudmise osaleda läbirääkimistel ning ähvardas vastasel juhul rahuportsessist lahkuda.