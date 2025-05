RAIMOND KALJULAID Saadame eestlased reformierakondliku häma taustal Ukrainasse – aga mis on plaan?

Reformierakond on kriisis erakond. Selle erakonna tavapärane liidripositsioon Eesti sisepoliitikas on kaotatud Isamaale. Reformierakonnas usutakse, et kõik pole kadunud. Riigikogu valimisteni on jäänud alla kahe aasta. Selle aja jooksul teeb oravapartei kõik, et enda reitingut üles saada.