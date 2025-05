PHILIPPE JOURDAN Ühest paavstist teiseni

Kuigi mina seda ei näinud, näitas maailma meedia üllatavat pilti, kus Ameerika ja Ukraina president arutasid omavahel olulisi teemasid Peetruse kiriku sees, kuigi kumbki ei ole selle kiriku liige. See muidugi ei tähenda, et kirik otsustaks riikide asju, vaid et riigipead ise saavad aru, et nad ei saavuta rahu, kui nad unustavad asjaolu, et inimene on eelkõige moraalne ning religioosne isik.