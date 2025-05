Räägime maailmakorrast - kas see on muutumas?

Arvan, et praegu oleme üsna põhjalike muudatuste keskel, ja eelkõige ma näen seda mitte niivõrd Venemaa ja sõja pärast Ukrainas, vaid Ameerika Ühendriikide käitumise tõttu. Ühiskondlikud arusaamad maailmast muutuvad halvas suunas. Minu arusaamise järgi on Trumpil ja tema meeskonnal selline arusaam, et kui sõda puhkeb, on alati süüdi nõrgem pool, sest ta ei andnud alla kohe. See tekitabki olukorra, kus justkui tugevatel on õigused ja nõrkadel ainult kohustused.