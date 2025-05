JUHTKIRI Pandora laegas

Ehkki Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsus sõlmisid aluslepingu tänavu 24. märtsil, mis tähendas, et täpsema koalitsiooni­lepingu üle alustati praeguseni kestvaid läbirääkimisi. Nüüd ongi arutusel Eesti 200 topeltkodakondsuse nõue.

Meenutame, et topeltkodakondsuse nõue oli Eesti 200 programmis juba algusest peale, 2018. aastal. Siis rääkis erakond, et tuleks tühistada topeltkodakondsuse keelamine Eesti sünnijärgsetele kodanikele üle maailma, mis tõukus ka Abhaasia eestlaste juhtumist. Praegu räägib erakond sellest, et topeltkodakondsus tuleks anda Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikele.

Tuleb küsida, miks Eesti 200 just praegu sellise ettepanekuga välja tuli. Postimees leiab, et Eestis vajavad lahendamist palju tähtsamad küsimused kui kodakondsusseadus, mis on meid hästi teeninud. Kas tajub Eesti 200 oma mõjukuse kasvu koalitsioonivalitsuses Reformierakonnaga, sest Eesti 200ta ei saaks valitsust kokku? Samas poleks ilmselt Reformierakonnal probleemi leida uus valitsuspartner.

Meenutame, et kodakondsus on üks riikliku identiteedi nurgakive. Olla mingi riigi kodanik tähendab täita selle riigi seadusi ja olla riigile lojaalne. Ehkki Eesti 200 pakutud variant näeb ette topeltkodakondsuse andmist Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikele, näeme ka, kuidas nendes allianssides käituvad riigid Ukraina täiemahulise sõja algusest peale väga erinevalt. Ungari on justkui formaalselt meie liitlane, ometi räägivad ukrainlased Ungari spionaažist Ukraina pinnal.

