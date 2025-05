MAREK STRANDBERG Tallinna haigla nagu seest tühi hästi suur siil

Tallinn on teada andnud, et Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi, Tallinna hambakliiniku ja Tallinna lastehaigla liidetakse üheks ja sellesse plaani ei kaasata Põhja Eesti Regionaalhaiglat. Üheks liitmine ei tähenda siiski automaatselt uue maja vajadust ja loodetavalt seda ühte Tallinna punkti ei tule ka. See oleks väga kallis ja mõõdukalt arutugi.