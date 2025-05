TARMO PIKNER Ta on olemas ja kolistab prokuratuuri süvaämbrites

Laias laastus on süvariigil kaks haru. Esiteks jõustruktuurid, mis mõjutavad kodanike elu rohkem, kui peaks, ja rohkem, kui avalikkusele välja paistab. Teiseks riiki juhivad ametnikud, kes söödavad poliitikutele ette neile kasulikke otsuseid. Kuigi need on erinevad harud, on neil ühised juured ja seega samad viljad ning need on mõrud.