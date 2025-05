KATE-RIIN KONT Kui palju privaatsust loovutame turvalisuse vastu?

Kujuta ette, et sõidad mööda maanteed, kui äkki saad teada, et iga su sõit on kaamera poolt salvestatud. Mitte ainult su auto number, vaid ka kellaaeg, suund, ja asukoht. Kuidas see sind tundma paneb? Kas tekitab turvatunnet? Või hoopis tunde, et sind jälgitakse, küsib Kate-Riin Kont, sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teadur​.