MART NORMET Homme «Mis meist saab?» Harri Tiido: «Kas meie küberluure teab, kuidas siseneda Peterburi linna veevärki?» Vaata klippi!

«Putini väikeses ajus on kindlasti soov hammustada NATOt. Ta tahab näidata, et see on pabertiiger,» räägib Tiido. «Mis mind häirib on see, et Euroopas on olnud erinevaid sabotaažiakte massiliselt. Need tuleks kokku koguda ja panna kas NATOs või Euroopa Liidus lauale kui tõestatud juhtumid, mille taga võib olla Moskva tegevus. Me ei vasta sellele küll sõjaliselt, aga vastame asümmeetriliselt. Näiteks lõpetame Vene naftat vedavate tankerite liikluse Läänemerel.»​