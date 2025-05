ERKKI BAHOVSKI Eesti tahab saada Põhjamaaks, aga seal osatakse vanu inimesi kohelda

Vastikuid sündmusi meie hooldekodudes on puhuti üritatud peita juriidilise sõnavahu taha. Et vägistatu ei tundnud midagi, ei kvalifitseeru akt vägistamiseks? See on juriidika ja paraku mõnel korral ka JOKK, aga paljastab siiski nii mõndagi laiemaski plaanis, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.