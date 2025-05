Veelgi absurdsem on Martin Helme väide, et kui Eesti osaleks Euroopa rahuvalvemissioonil, siis me missioonil osalemisega «alustame Venemaaga sõda, mida me pole isegi võimelised pidama, ammugi mitte võitma» ja «aitame selle läbi käivitada NATO-Vene sõda ja selle abil kolmandat maailmasõda.»