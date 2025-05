RAINER SAKS Zelenskõi avaldus pani Venemaa oma sõnade eest vastutama

Ukraina reaktsioon Venemaa ettepanekule kohtuda läbirääkimisteks Türgis ei olnud alguses täielikult tõrjuv, kuid Ukraina president pidas toimivate läbirääkimiste eelduseks relvarahu rindel. Ka Prantsusmaa presidendi kommentaar samale ettepanekule oli, et see ei ole piisav. Läbirääkimised saavad toimuda ainult siis, kui on saavutatud relvarahu. USA president oma esimeses reaktsioonis jäi hägusaks ja avaldas lihtsalt lootust, et saavutatakse tõeline rahu. Hiljem USA välisministeerium teatas konkreetselt, et Venemaalt oodatakse siiski sõjategevuse peatamist, mitte niisama ettepanekuid.