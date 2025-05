JÜRI KOTŠINEV Trump alles teeb Putiniga algust, kui käiku läheb see kaart

Venemaa on viimati teinud avalikuks Põhja-Korea väekontingendi osalemise venelaste poolel sõjategevuses Ukraina vastu. Ilmselt oli initsiatiiv sellise avalikult välja öeldud Põhja-Korea vägede osalemise tunnistamisest lähtunud Kim Jong Uni poolt. Põhja-Korea liider soovis näidata oma rahvale ning eelkõige sõjaväelastele, et tema juhitud riik ei ole mingi kolmanda maailma vähetähtis riik, vaid võrdväärne partner sellise suurriigiga nagu Venemaa.

Venemaa ei saa justkui ilma Põhja-Koreata hakkama ja on viimasele abi eest väga tänulik. Seda tahab näidata oma rahvale ja tervele maailmale Põhja-Korea liider. Venemaa omalt poolt mõistab, et praegu, kus käivad läbirääkimised USAga, pole mõtet korealaste sõjas osalemise suhtes enam salatseda. Samal ajal on see Putinile trumbiks USA-le mõju avaldamisel. Kui läbirääkimised USAga ebaõnnestuvad, on Putin, kes suutis luua oma toetajatest sõjalis-poliitilise bloki, iga hetk valmis rindele paiskama kasvõi 200 000 uut võitlejat, kes on saabumas Põhja-Korea liidri Kim Jong-Uni käsul.​