RUDOLF JEESER Urmas Reinsalu, Mihhail Kõlvart, Martin Helme – näidake, et olete tõesti Eesti mehed

Alustagem tõsiasjast, et praegune häältejagunemine riigikogus sai võimalikuks vaid seetõttu, et need kolm erakonda kukkusid 2023. aasta valimistel läbi. Selle põrumise juured ulatuvad aga aastatesse 2019–2021, mil oldi ühises valitsuskoalitsioonis. Tagantjärele võib küll kuulda mõne opositsiooniliidri väiteid, et tegemist oli viljaka perioodiga, mil langetati mitmeid kasulikke otsuseid, kuid tegelikkuses keskendus iga erakond oma projektidele ning tõmbas poliitilist «tekki» enda poole. Tulemuseks: olulised otsused jäid tegemata.