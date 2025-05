Idee, et energia peaks muutuma odavamaks, kui kasutame rohkem roheenergiat, kehtib ainult siis, kui tarbime elektrit vaid siis, kui päike paistab ja tuul puhub. Kuid tänapäevased ühiskonnad vajavad elektrit ööpäevaringselt. Kui päikest ega tuult pole, vajab roheline energia palju tagavaraallikaid, mis sageli töötavad fossiilkütustel. See tähendab, et maksame mitte ühe, vaid kahe energiavarustussüsteemi eest. Ja kuna fossiilkütustel põhinevaid tagavarajaamu kasutatakse vähem, peavad need teenima oma investeeringud tagasi lühema ajaga – mis muudab elektri veelgi kallimaks.