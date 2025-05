Kui vaadata statistikat, siis sarnaselt paljude riikidega on alaealiste õigusrikkumiste arv ka Eestis viimasel viiel aastal olulises langustrendis. Seega numbrite järgi hinnates võiks see artikkel siin lõppedagi tõdemusega, et kõik on korras… aga kõik ei ole korras, kirjutab PPA politseimajor Lea Bärenson.