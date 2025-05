RAINER SAKS Putini uus ettepanek rahukõnelusteks survestab Ukrainat tehtud otsust muutma

Venemaa jaoks on väga oluline saavutada olukord, kus kõik läbirääkimistega seonduv oleks vähemalt näiliselt nende kontrollitud initsiatiiv. Selline olukord võimaldaks jätta mulje, et ka initsiatiiv sõjas on Venemaa käes. Venemaa president näib olevat kindel, et armee suudaks läbirääkimiste ajal hoida Ukraina kaitsjad tugeva surve all. Venemaa presidendi ettepanek ei olnud pikemalt plaanitud ning on tehtud eelkõige selleks, et väljuda lääneriikide tugeva surve alt, aga samas vältida uute sanktsioonide kehtestamist ning täiendavaid relvatarneid Ukrainale. Venemaa president nimetas oma avalduses esimest korda Venemaa agressiooni Ukraina vastu sõjaks, aga praegusel hetkel ei oma see enam sügavamat tähendust. Venemaa inimeste jaoks on olukord niigi ammu juba selge.​​