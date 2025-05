ANDREW H. C. LEE Hiina retoorika varjab tegelikku käitumist ja topeltstandardeid

Esmapilgul tundub, et Hiina retoorika «ühiste väärtuste» ümber toetab rahu ja koostöö põhimõtteid. See narratiiv varjab aga sageli riigi hegemoonilist käitumist ja topeltstandardeid rahvusvahelistes suhetes.

«Väärtuste diplomaatia ja ülemaailmse koostöö» idee näib edendavat kaasavaid rahvusvahelisi suhteid. Ometi kohaldab Hiina oma välispoliitikas regulaarselt topeltstandardeid, eriti mis puudutab inimõigusi ja demokraatiat. Väites, et austab iga riigi arenguteed, surub Hiina samal ajal omaenda piiride sees maha eriarvamusi. See terav vastuolu õõnestab Hiina väidetavaid väärtusi, milleks on «rahu, areng, võrdsus, õiglus, demokraatia ja vabadus».