Avalik huvi sai alguse 1985. aastal, kui hakkasid levima kuuldused Hõbekuuse tee 34 krundil maa all asuvast saladuslikust objektist. Akadeemik Nikolai Nikolajevitš Sotševanov ütles Virgo ja Viivika-Evi Mitile: «Te elate väga haruldases kohas. Teie maja all ja hoovis on midagi salapärast.» 1985. aastast alates hakkas Hõbekuuse teel rahvast voorima.