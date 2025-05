IVAN MAKAROV Riigikogu kui lodevuse ja ebaviisakuse kool

Riigikogu on Eesti Vabariigi kõrgeim seadusandlik organ. Järgimiseks on mitte ainult sealt laekuvad seadused, vaid teatud määral ka kodanikkonnale näidatavad isiklikud eeskujud: käitumine, kõnepruuk, välimus. Kuna olukord on halb ja aina hullemaks läheb, tekib küsimus, kas riigitelevisioon peaks ka edaspidi üle kandma kolmapäevaseid infotunde, mis on muutunud lodevuse ja ebaviisakuse kooliks.