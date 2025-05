JUHTKIRI Tänu kallitele emadele

Nõukogude okupatsioon katkestas selle traditsiooni, pakkudes asemele 8. märtsi, naistepäeva, kuid 1990. aastate algusest on emadepäeva traditsioon Eestis taastunud. See päev on aga palju enamat kui kalendris märgitud püha või kimp kevadlilli, mida muidugi tasub alati kinkida. See on sümboolne päev, mil me kõik mõtleme hetkeks emadele oma elus, kelle vaikne armastus ja igapäevased pingutused kannavad elu edasi. Emadus on ühiskondlik alustala ja seda eriti väikeses Eestis, mille ümber kujuneb rahva, kultuuri ja tuleviku kestlikkus.

Eestis, kus sündimus on viimastel aastatel langenud rekordiliselt madalale, ei saa me emadepäeval piirduda pelgalt tänuavaldusega kallitele emadele. Sellel päeval peame mõtlema tulevikule. Kui soovime, et Eesti rahvas ja keel jääksid püsima ka järgmisteks põlvkondadeks, peame väärtustama ja toetama neid, kes selle rahva loovad – emasid. Tänased demograafilised suundumused näitavad, et pelgalt headest soovidest ei piisa. Vaja on tegusid, mis muudavad emaduse ühiskonnas mitte ainult austatud, vaid ka hoitud ja toetatud rolliks.

Emadepäeval ärgem ainult tänagem – mõelgem ka sellele, kuidas teha emaks olemine Eestimaal kindlaks ja rõõmsaks valikuks.​