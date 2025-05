CLYDE KULL Paavst Franciscus näitas, et liidri mõju ei pruugi sõltuda relvadest

Paavst Franciscuse ametiaega katoliku kiriku juhina hinnatakse eelkõige tema edumeelsete seisukohtade prisma läbi sotsiaalsetes küsimustes – vähemalt katoliku kiriku sisemiste standardite järgi. Ta vaidlustas kiriku õpetusliku jäikuse, reformis Vatikani bürokraatiat, rõhutas kaastunnet dogma asemel ning seisis vaeste ja tõrjutute eest. Ent üks tema olulisemaid ja võib-olla alahinnatumaid pärandeid on tema panus katoliku kiriku rolli taastamisel ülemaailmses poliitikas. Ajastul, mida iseloomustavad mitmepolaarne maailmakord ja kasvav poliitiline küünilisus, tõestas Franciscus, et moraalsel autoriteedil on rahvusvahelistes suhetes endiselt kaalu.