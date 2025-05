Ameerika turvavõrgu all elamine korrumpeeris Euroopa julgeolekumõtlemise ja seepärast peab Iisrael alati eurooplaste nõu ignoreerima. Sest see nõu tähendaks Iisraeli eksistentsi lõppu, nii räägib juudiriigi akadeemik Dan Schueftan.

Schueftan on Iisraeli välispoliitikas tegev mitukümmend aastat. Ta on olnud peaministrite Ariel Sharoni ja Yitzhak Rabini nõunik ega hoia hinnanguid andes sõnu tagasi. Aga – positiivse noodina – leiab, et eurooplased on õppimisvõimelised ja sõda Ukrainas on pannud Euroopa arenema.