AJALUGU Venemaa võit paksu valede ja moonutuste kihi all

Vene vatnikud on jõudnud isegi Lõuna-Koreasse: nn surematu polgu marss Soulis tänavu 6. mail.

Venemaa järjest hüsteerilisemaks puhutud suure võidu kultus on venelaste ajupesuvahendiks ega sisalda kuigi palju tõtt. Kõik on võlts – nii ordenite koorma all paraadidel kenitlevad 70–80-aastased «Teise maailmasõja veteranid» kui Putini propagandistide kinnitused Nõukogude Liidu ülekaalukalt kõige suuremast rollist Hitleri Saksmaa purustamisel.