JUHTKIRI Bürokraatia esimene verelaskmine

Näiteks tühistatakse redeli kui töövahendi igakuise kontrolli kohustus. Seni kehtis kord, mille järgi tuli peale kontrolli koostada akt, kus lugeda üles osalenud isikud, kontrollile kulunud aeg ja tulemus, samuti võimalikud parandusettepanekud. See regulatsioon näeb välja tõepoolest üsna absurdihõnguline ning omaette küsimus on, kuidas see ja teised samasugused ettekirjutused üleüldse sündida said.

Postimehe meelest on igatahes kiiduväärt, et MKM on hakanud asjaga tegelema ning tööandjaid kuulda võtnud. Samas, nagu ütleb vanarahvas, ära hõiska enne õhtut. Esiteks, vastavaid seadusemuudatusi hakatakse alles ette valmistama, detsembris peaksid need jõudma riigikokku ja ehk uue aasta alguses saama vastu võetud. Igatahes, sellega läheb aega.

Teiseks, MKMi tuvastatud nõmedavõitu või ebavajaliku bürokraatia punktid lähevad ümbertegemisele, ent kuidas peaks asjaosalised neisse vahepeal suhtuma? Tegemist on ju seadustega ning seadusi peaks riigiasutused ja riigi elanikud nende kehtivuse ajal täitma, vastasel korral jõuame kiiresti õiguslikku suvariiki, kus ei lähtuta mitte kokkulepitud seadustest, vaid kellegi paremast sisemisest äratundmisest. Ent samas, kui mingid nõmedad klauslid on juba lindpriiks kuulutatud, siis tundub õige olevat need kohe prügikasti saata. Kõige õigem oleks muidugi tühistamisprotsessi kiirendada. Miks peaksime ootama veel üle poole aasta?

Postimees soovib, et ministeeriumites muutuks domineeriv mõttemudel, mille järgi riik teab kõike ja riigil on alati õigus.