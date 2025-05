Toomas Kivimägi Sõjahirmu levitamine on osalemine Venemaa hübriidsõjas

Venemaa hübriidsõja aastaid kestnud osa on sõjaga hirmutamine. See puudutab Eestit, Lätit, Leedut, aga ka Soomet ja Rootsit. Seda teades olen üllatunud, kuidas mitmed poliitikud, aga ka meedia on enesele teadvustamata sama eesmärki teenima asunud. Ütlen kohe ära, et mitte keegi neist pole idanaabri teenistuses, vaid Eesti patrioodid. On see klikihuvi või soov tähelepanu saada, ent sõjast Eesti vastu või lausa selle võimalikust tähtajast rääkimine on just see, mida Venemaa soovib. Vaid mõned pealkirjad paljudest: «Venemaa on viie aastaga valmis piiratud sõjaks NATOga», «Oleme keerulistest aegadest sisenenud ohtlikesse aegadesse», «2028. aasta märtsis vallutavad venelased Kärdla». No kuhu veel? Miks ja kelle huvides?