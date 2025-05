KAIRE UUSEN Kas Raja Teele abielluks nüüd inseneriga?

Toots: «Võta siis ruttu kätte, veereta nad tänavale ja tee kiviaid. See, mis ma sulle praegu ütlesin – see on teooria; kui sa veeretama hakkad – siis on praktika.» «Ahah,» pomiseb Kiir silmi pilgutades, «teooria ja praktika.» Katkend Oskar Lutsu romaanist «Suvi».

Foto: kaader filmist «Suvi», Tallinnfilm 1976