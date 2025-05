JUHTKIRI Täna 80 aastat tagasi

Teise maailmasõja järgne ülesehitustöö Lääne-Euroopas, aga ka Jaapanis viis nende riikide majandusliku õitsenguni ning demokraatia laienemisele kogu maailmas. Ehkki, nagu armastas öelda Lennart Meri, Teine maailmasõda polnud meie jaoks 1945. aastal okupatsiooni jätkumise tõttu lõppenud, peitusid demokraatia võidukäigus ka meie taasiseseisvumise võrsed. Ja nagu ütles president Kennedy oma kuulsas Berliini müüri juures peetud kõnes: «Vabadusel on palju raskusi ja demokraatia ei ole täiuslik, kuid me pole kunagi pidanud ehitama müüri, et hoida oma rahvast kinni, et takistada neid meie juurest lahkumast.». Müür langes ja meiegi saime vabaks.

Ent nii, nagu Hitler heitis Austria ja Sudeedimaa anastamisega kinda maailmarahule, on seda nüüd teinud Putin Krimmi ja Donbassi anastamisega. Erinevalt Tšehhoslovakkiast 1938. aastal või Soomest 1939. aastal on Ukraina saanud palju rohkem rahvusvahelist toetust ja ka relvaabi. Tahame loota, et rahvusvaheline kogukond on suutnud ikkagi õppida ajaloolisest kogemusest ning me suudame agressori peatada enne, kui see nõuab suuri ohvreid.