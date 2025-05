ELU25 Juku-Kalle Raid: 9. mai – venkude ainus identiteet ja töövõit, millest hammastega kinni hoida

Seltsimees Putini läbiviidava 9. mai kollektiivse sõjamarsi ajalugu Moskvas on olnud kõikuv ja tuikuv ning üsna värvikireva ajalooga. Lisaks ei hakatud seda üldse tähistama peale Teise maailmasõja lõppu. Juku-Kalle Raid uurib propagandapäeva minevikku ning olevikku lähemalt. Samas on see peaaegu ainus asi, mis venelaste tänast identiteeti määrab.