Edvard Garder Uue haigla asemel vajame me uut haiglasüsteemi

Rahvusvaheline statistika ja minu isiklik kogemus ütleb, et haiglaravi tulevik ei seisne enam voodikohtade arvus ega massiivses betoonarhitektuuris. Meditsiin liigub üha kiiremas tempos vähem invasiivsete, päevaravi ja kaugteenuste suunas. See areng eeldab, et ka meie haiglasüsteem ja juhtimispraktikad käiksid ajaga kaasas, kirjutab Confido Meditsiinikeskuse tegevjuht ja üldkirurg Edvard Garder.