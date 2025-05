ERKKI BAHOVSKI Ukraina rahuvalve: mõtleme veel

Kolleeg Meelis Oidsalu nentis oma teisipäevases kommentaaris, et Eesti valitsus on positsioneerinud end Ukrainale pakutava julgeolekugarantii tahtekoalitsiooni heidutusväe osas märksa konkreetsemalt kui meie naabrid. «Räägitakse kindlas kõneviisis, kindlast üksusest, ilma eelneva selguseta missiooni täpsemast olemusest ja kestusest…,» kirjutas Oidsalu.

Küsimusi on palju. Esimene ja kõige tähtsam küsimus on, mida annab Ukraina rahuvalvemissioonis osalemine juurde meie julgeolekule. Esimese küsimusega on paratamatult seotud ka teine küsimus: missugune saab olema rahuvalvemissiooni mandaat. Ma ei räägi siin riigikogu mandaadist, see on täiesti vältimatu, sest parlamentaarne debatt meie julgeoleku üle on väga vajalik.