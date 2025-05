ERAKONDADE VOX POPULI. Valitsus on korduvalt öelnud, et Tallinna superhaigla ehituseks riigil raha pole, ometi jätkab Tallinna linnavalitsus haigla projekteerimisega ja isegi kiirustab seda tagant. Kas Tallinnal on vaja uut haiglat ja kes peaks selle eest maksma?