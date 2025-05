RAINER SAKS Infosõda täies hoos – Putin keerab 9. maiks interneti kinni

Vaevalt, et selline meede vähendab Ukraina droonirünnakute võimalust. Pigem vähendaks selline piirang võimalusi levitada sotsiaalmeedias infot droonirünnakute kohta juhul, kui neid on toimunud. Piirangute toimimisel oleks telekanalite jälgimine ainus viis infot saada. Kõik ametlikus levis olevad telekanalid on Venemaal võimude kontrolli all ning seeläbi on võimalik tagada inimeste täielik viibimine valitsuse loodud inforuumis.