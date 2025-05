JUHTKIRI Elu ja surma küsimus

Traditsioonilistes ühiskondades oli surm elu loomulik osa. Haigete eest hoolitseti, ent kui inimene enam elada ei jõudnud, siis ta suri ära ja oligi kõik. Probleem on tekkinud kaasaegse meditsiini arenguga, mis võimaldab parandamatult haigete elu üsna kaua pikendada. Toome näiteks vegetatiivses seisundis patsiendi hingamisaparaadi all, kus ta võib elus püsida aastaid. Ent kas see on elu?

Niisiis peame pidama debatti küsimuses, kas ja millistel tingimustel on inimesel õigus otsustada oma elu lõpu üle. Teame, et õigus nõuda ennetava kirja abil teatud tingimustel enda mitte elustamist on juba igati levinud tava. Ent see pole veel vabasurm, see on viljatust meditsiinilisest sekkumisest loobumine, mille üle otsustavad professionaalsed meedikud.