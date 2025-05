HANNO PEVKUR Kiibid – mikroskoopilised elemendid, mis võivad tekitada suuri probleeme

Lihtsad tsiviildroonid, mille sees peitus kümneid mikroskeeme, andsid ukrainlastele silmad ja eelispositsiooni. Kuid need silmad ei sünni tühjalt kohalt – iga drooni sees tuksleb ränikiip, mille tootmine on koondunud Aasia südamesse, eelkõige Taiwani. Ka Eesti julgeolek, kuigi toetatud NATO ja Euroopa Liidu kaitsekilbiga, sõltub üha enam tehnoloogilisest suutlikkusest. Ja ka meie võitlejad vajavad droone, et kasutada neid metsas, soos ja linnas. Droone, mis suudaksid tuvastada ohu enne, kui see jõuab väravateni. Kaitseliit, ajateenijad ja elukutselised sõdurid vajavad silmi, mis ei väsi ega pelga. Aga need silmad – need droonid – töötavad ainult siis, kui maailmas jätkub ligipääs kiipidele.