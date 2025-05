RAIT MARUSTE Kuidas läheneda kolmanda võimu värskendamisele?

Kohtusüsteemi värskendamise poliitilise suunise esitas hiljaaegu justiitsminister. Ministri väitel rajaneb tema visioon kohtute enda soovidele (mis on õige ainult osaliselt) ning et tema pakutu aitab tõhustada õigusemõistmist.

Ministri ning näib, et ka riigikohtu esimehe toetusel, on enim tähelepanu pälvinud kaks ettepanekut. Nendeks on liita kõik esimese astme üld- ja halduskohtud üheks esimese astme kohtuks ning ühendada samal viisil ka apellatsiooniastme kohtud ning kaotada rahvakohtunike instituut. Pakutus on aga paraku suur hulk küsimusi ja ebaselgust ning see sunnib küsima, kas see pole asendustegevus, mis loob näilise uuenduse, kuid probleemid jäävad endiseks ja neid tuleb juurdegi.